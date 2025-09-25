Рик Питино пошутил о возможности брать игроков из G-лиги и Янниса Адетокунбо

Легендарный тренер Рик Питино прокомментировал новый прецедент в NCAA: 21-летний защитник Тьерри Дарлан получил право выступать за Университет Санта-Клара после сезона в команде G-лиги «Игнайт». Дарлан сможет провести в NCAA ещё два сезона.

«Давайте проясним: теперь мы можем набирать игроков из G-лиги? Следующая остановка — НБА? Чур, Яннис Адетокунбо за нас», — написал Питино на своей странице в социальной сети.

Ранее 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли раскритиковал NIL-контракты для студентов.

