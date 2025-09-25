Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ди Каприо назвал самый яркий матч «Лейкерс». В нём играли Брайант и О'Нил

Ди Каприо назвал самый яркий матч «Лейкерс». В нём играли Брайант и О'Нил
Комментарии

Знаменитый голливудский актёр Леонардо Ди Каприо назвал свой самый запоминающийся момент в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Коби, Шак, «Трэйл Блэйзерс», седьмой матч серии. Я думаю, это был финал Западной конференции… Вся арена просто взлетела в воздух. Я помню это. Это был невероятный момент, чувак», — приводит слова Ди Каприо издание Lakers Nation.

Леонардо рассказывает о концовке седьмого матча финала Западной конференции в сезоне-1999/2000, в котором баскетболист «Лейкерс» Коби Брайант обыграл форварда «Портленда» Скотти Пиппена и сделал передачу на Шакила О'Нила, который занёс мяч в кольцо.

Ди Каприо, родившийся в Лос-Анджелесе, Калифорния, долгое время является поклонником «озёрников».

Материалы по теме
Бронни Джеймс — игрок ротации «Лейкерс»? Оцениваем перспективы на сезон-2025/2026
Бронни Джеймс — игрок ротации «Лейкерс»? Оцениваем перспективы на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android