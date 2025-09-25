Микал Бриджес отметил работу молодых игроков «Никс» и их развитие

Американский профессиональный баскетболист Микал Бриджес рассказал о взаимодействии с молодёжью «Никс» и отметил, что впервые получил возможность быть наставником для новичков. Игрок отметил, что в предыдущих командах таких возможностей у него почти не было, а сейчас он видит, как молодые спортсмены прогрессируют.

«Да, эти молодые парни, Кев и остальные, они просто уморительные. Это заставляет меня вспоминать, каким я был после колледжа. Но при этом они отлично работают, и быть здесь, проводить с ними время, подписав продление контракта, строить отношения — это действительно здорово», — приводит слова Бриджеса ClutchPoints.