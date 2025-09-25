Эдо Мурич: Дончич становится всё более терпеливым и активным лидером

Словенский форвард Эдо Мурич рассказал, как меняется роль Луки Дончича в команде. По его словам, лидер сборной Словении и звезда «Лейкерс» с каждым годом всё активнее берёт на себя ответственность и при этом проявляет больше терпения к партнёрам. Об этом сообщает The Athletic.

«С каждым годом он всё чаще говорит и становится более терпеливым с игроками, потому что приходит с другого уровня. Иногда ошибки были для него неприемлемыми — он, возможно, ждал от нас слишком многого, потому что сам родом из другого мира. Но теперь, с возрастом, он это понимает. И всё больше нам доверяет», — приводит слова Мурича The Athletic.