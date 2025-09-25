Видео: топ-5 моментов полуфиналов Суперкубка Единой лиги — 2025

В Единой лиге ВТБ опубликовали видеоролик с пятью лучшими моментами полуфиналов Суперкубка — 2025, который проходит в Сербии на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена».

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Три из пяти лучших моментов принадлежат баскетболистам «Зенита», которые обыграли «Дубай» из ОАЭ со счётом 107:103 — трёхочковое попадание американского защитника Трента Фрейзера, игра в защите и яркий аллей-уп в отрыве и данки форварда Алекса Пойтресса.

Также в подборку вошли два момента от игроков ЦСКА — блок-шот Антона Астапковича и данк Ливио Жан-Шарля. Армейцы в полуфинале разгромили «Црвену Звезду» со счётом 87:69. Финал Суперкубка между «Зенитом» и ЦСКА состоится сегодня, 25 сентября, в 21:00 мск.