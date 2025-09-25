Яннис Адетокунбо задумался о завершении карьеры в Европе

Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо заявил, что рассматривает возможность завершить карьеру не в НБА, а в Европе. Баскетболист признался, что уже обсуждал этот вариант с братом Танасисом и женой. Об этом сообщает Fadeaway World.

«В прошлом году после предолимпийского турнира мы сидели с Танасисом и смотрели моменты. Я сказал ему: «Представь, если я вернусь и сыграю в Европе». Он посмотрел на меня как на сумасшедшего. Потом я спросил жену: «Что бы ты выбрала — Милуоки или Афины?» Она ответила: «Афины». Я сказал: «Хорошо, подумаем», — приводит слова Адетокунбо Fadeaway World со ссылкой на интервью Sport24.