Инсайдер назвал трёх игроков, которые гарантированно начнут сезон в основе «Лейкерс»

«Лос-Анджелес Лейкерс» определяется со стартовым составом на сезон-2025/2026. По данным инсайдера Йована Бухи, в основе гарантированно выйдут Лука Дончич, Леброн Джеймс и Деандре Эйтон. Остальные позиции в стартовой пятёрке остаются предметом обсуждений.

«Лука Дончич, Леброн Джеймс и Деандре Эйтон точно начнут в основе. Поэтому на двух оставшихся позициях нужны игроки, которые могут защищаться против задней линии. Среди кандидатов я вижу Остина Ривза, Руи Хатимуру и Маркуса Смарта, но больше всего шансов у Ривза и Смарта», — приводит слова Бухи Fadeaway World.

