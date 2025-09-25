Скидки
Баскетбол

Фрейзер сравнил уровень команд Евролиги и Единой лиги после 1/2 финала Суперкубка

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Трент Фрейзер сравнил уровень клубов российского первенства с Евролигой после полуфинала с «Дубаем» (107:103).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . 1/2 финала
24 сентября 2025, среда. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
107 : 103
Дубай
Дубай
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Кривых, Воронцевич, Емченко, Дулкай
Дубай: Мэйсон, Дангубич, Бэйкон, Абасс, Препелич, Андерсон, Кондич, Муса, Джайте, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Анджушич, Каменьяш

— В Суперкубке участвуют команды Евролиги. Ощущается ли разница по сравнению с командами Единой лиги?
— Конечно. Клубы Евролиги строят состав именно под большие матчи, под высокий уровень турнира. И тебе приходится соответствовать этой интенсивности, этому уровню баскетбола. То же самое касается «Дубая», это сильный соперник. И это была тяжёлая игра для нас. Но я горжусь нашей командой — мы сражались, это был хороший тест для нас. Мы показали, что у нас есть характер, и мы держимся друг за друга.

— В финале нас ждёт игра с ЦСКА. Время для реванша?
— Безусловно. Это дерби. Каждый раз, когда мы играем, это битва. Так будет всегда. Завтра должно быть очень интересно. Мы хотим привезти трофей обратно в Петербург, — приводит слова Фрейзера пресс-служба команды.

