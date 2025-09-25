Скидки
Баскетбол Новости

Журналист объяснил, почему у НБА не будет проблем с доказательствами против Баллмера

Журналист объяснил, почему у НБА не будет проблем с доказательствами против Баллмера
Комментарии

Обозреватель The Athletic Джон Холлинджер прокомментировал расследование НБА о возможном обходе потолка зарплат владельцем «Клипперс» Стивом Баллмером. Холлинджер отметил, что сотрудники финансовой компании Aspiration готовы сотрудничать с лигой.

«Я пообщался с журналистами, вовлечёнными в историю с Леонардом и Баллмером. Сотрудники Aspiration готовы общаться, это вообще не проблема. Не думаю, что у НБА возникнут какие-то сложности именно с этим», — приводит слова Холлинджера Hollinger & Duncan NBA Show.

Ранее сообщалось о беспокойстве фанатов, что правила НБА не действуют на владельца «Клипперс» Стива Баллмера.

