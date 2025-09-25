Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ESPN опубликовал рейтинг игроков НБА перед сезоном-2025/2026. Леброн и Карри — в топ-8

Телеканал ESPN опубликовал рейтинг игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед стартом сезона-2025/2026. Регулярный чемпионат американской лиги начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.

Рейтинг игроков НБА перед сезоном-2025/2026:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).

6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимервулвз»).

7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).

9. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).

10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).