Баскетбол

ESPN опубликовал рейтинг игроков НБА перед сезоном-2025/2026. Леброн и Карри — в топ-8

Телеканал ESPN опубликовал рейтинг игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) перед стартом сезона-2025/2026. Регулярный чемпионат американской лиги начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.

Рейтинг игроков НБА перед сезоном-2025/2026:

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
2. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
5. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
6. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимервулвз»).
7. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
8. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
9. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
10. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).

