Главная Баскетбол Новости

Финал Суперкубка ЕЛ — «Зенит» — ЦСКА: онлайн-трансляция начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 25 сентября, на стадионе «Белград Арена — Штарк-Арена» в Сербии состоится финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ — 2025 между финалистами минувшего сезона российского первенства — «Зенитом» и ЦСКА.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
«Чемпионат» начнёт прямую онлайн-трансляцию встречи в 21:00 мск. Данный матч можно будет посмотреть на сервисе VK Video.

Армейцы в полуфинале оказались сильнее «Црвены Звезды», на домашней арене которой и проходит турнир, обыграв сербов со счётом 89:67.

Санкт-петербургский коллектив в полуфинале встречался с «Дубаем» и оказался сильнее — 107:103. По ходу матча питерцы отыграли 17-очковое отставание.

