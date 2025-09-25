Скидки
«Это возможно». Яннис Адетокунбо заявил, что не исключает уход из «Милуоки Бакс»

«Это возможно». Яннис Адетокунбо заявил, что не исключает уход из «Милуоки Бакс»
30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, рассказал, что не исключает вариант, при котором руководство команды примет решение обменять его в другой коллектив.

«Надеюсь, что этого никогда не случится, но я также ожидаю, что это возможно. То, что ты сделал для команды так много всего, не означает, что она не будет делать то, что лучше для неё самой», — приводит слова Адетокунбо портал Sport24.gr.

Ранее Адетокунбо назвал бывшего игрока НБА, с которым хотел бы поработать над своей техникой.

