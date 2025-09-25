Скидки
Баскетбол

«Никогда не были особенно близки». Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом

«Никогда не были особенно близки». Скотти Пиппен — об отношениях с Майклом Джорданом
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен признался, что никогда не был особенно близок с легендарным одноклубником соотечественником Майклом Джорданом.

«Наши отношения никогда не были особенно близкими. Но когда мы играли, между нами была отличная «химия». Таков наш бизнес. То же самое и с Филом Джексоном. Мы больше не близкие друзья. Такова жизнь, всё меняется», — приводит слова Пиппена издание Marca.

Скотти в составе «Чикаго Буллз» вместе с Майклом играл с 1987 по 1998 год. Является семикратным участником Матча всех звёзд НБА и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США.

