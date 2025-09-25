Девин Букер: для меня всегда будет разочарованием, что не выиграл титул с Дюрантом и Билом

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался о выступлении за команду из Аризоны вместе с такими звёздами, как Кевин Дюрант и Брэдли Бил. Американец выразил разочарование, что клуб не смог выиграть с ними чемпионский титул.

«Было тяжело. Думаю, мы просто не смогли достичь желаемого с Кевином и Брэдом — двумя парнями, которых я очень уважаю и всегда буду уважать. Возможность играть с ними сама по себе была огромным достижением, но для меня всегда будет разочарованием, что мы не смогли сделать то, к чему все стремились», — сказал Букер на пресс-конференции.

Напомним, Дюрант и Бил покинули «Финикс» в это межсезонье. Первый присоединился к «Хьюстон Рокетс», а второй — к «Лос-Анджелес Клипперс». Оба баскетболиста провели в Аризоне два сезона.