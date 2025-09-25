Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Девин Букер: для меня всегда будет разочарованием, что не выиграл титул с Дюрантом и Билом

Девин Букер: для меня всегда будет разочарованием, что не выиграл титул с Дюрантом и Билом
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался о выступлении за команду из Аризоны вместе с такими звёздами, как Кевин Дюрант и Брэдли Бил. Американец выразил разочарование, что клуб не смог выиграть с ними чемпионский титул.

«Было тяжело. Думаю, мы просто не смогли достичь желаемого с Кевином и Брэдом — двумя парнями, которых я очень уважаю и всегда буду уважать. Возможность играть с ними сама по себе была огромным достижением, но для меня всегда будет разочарованием, что мы не смогли сделать то, к чему все стремились», — сказал Букер на пресс-конференции.

Напомним, Дюрант и Бил покинули «Финикс» в это межсезонье. Первый присоединился к «Хьюстон Рокетс», а второй — к «Лос-Анджелес Клипперс». Оба баскетболиста провели в Аризоне два сезона.

Материалы по теме
Владелец «Финикса» Мэтью Ишбия назвал Девина Букера ключевым игроком команды
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android