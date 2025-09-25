«Црвена Звезда» одолела «Дубай» и выиграла бронзу Суперкубка Единой лиги ВТБ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Белграде (Сербия) завершился матч за третье место в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором местная «Црвена Звезда» нанесла поражение «Дубаю» со счётом 82:80.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Црвены Звезды» Джордан Нвора, на счету которого 19 очков. В составе клуба из ОАЭ лучшим стал боснийский защитник Коста Кондич — 15 очков.

Отметим, что это был первый случай, когда в рамках Суперкубка Единой лиги встретились два зарубежных клуба. «Црвена Звезда» стала вторым клубом в истории, взявшим бронзовые медали соревнования. Ранее это удавалось турецкому «Фенербахче».

Напомним, в финальном матче турнира встретятся два клуба из России — столичный ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.