«Црвена Звезда» одолела «Дубай» и выиграла бронзу Суперкубка Единой лиги ВТБ

В Белграде (Сербия) завершился матч за третье место в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором местная «Црвена Звезда» нанесла поражение «Дубаю» со счётом 82:80.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
25 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
82 : 80
Дубай
Дубай
Црвена Звезда: Нвора - 19, Картер - 15, Монеке - 15, Изунду - 8, Кэнэн - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Риверо - 6, Добрич - 4, Давидовац - 2, Миленович, Калинич, Оджелей
Дубай: Кондич - 15, Абасс - 12, Муса - 11, Кабенгеле - 10, Петрушев - 10, Дангубич - 9, Каменьяш - 8, Бэйкон - 5, Аврамович, Препелич, Андерсон, Анджушич

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Црвены Звезды» Джордан Нвора, на счету которого 19 очков. В составе клуба из ОАЭ лучшим стал боснийский защитник Коста Кондич — 15 очков.

Отметим, что это был первый случай, когда в рамках Суперкубка Единой лиги встретились два зарубежных клуба. «Црвена Звезда» стала вторым клубом в истории, взявшим бронзовые медали соревнования. Ранее это удавалось турецкому «Фенербахче».

Напомним, в финальном матче турнира встретятся два клуба из России — столичный ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Турнирная сетка Суперкубка Единой лиги ВТБ
Календарь Суперкубка Единой лиги ВТБ
