Новичок «Анадолу Эфес» Джордан Лойд: жду с нетерпением, чтобы учиться всему у Ларкина

32-летний польский и американский разыгрывающий защитник Джордан Лойд, ранее подписавший контракт с турецким «Анадолу Эфес», поделился ожиданиями от совместной игры со звёздным форвардом стамбульцев Диланом Ларкином.

«Я просто жду с нетерпением, чтобы научиться от него всему, чему только можно. Он уже давно здесь. Это его команда, его шоу, и я просто счастлив быть его частью», — приводит слова Лойда Eurohoops.

Напомним, 32-летний Лойд минувший сезон провёл в стане «Монако», в который перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в 2022 году. В финале Евролиги сезона-2024/2025 монегаски проиграли «Фенербахче» со счётом 70:81.

Джордан был лидером и главной звездой польской команды на чемпионате Европы — 2025.