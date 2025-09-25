Форвард «Црвены Звезды» отметил организацию Суперкубка Единой лиги ВТБ в Белграде

Экс-игрок ЦСКА, форвард «Црвены Звезды» Деян Давидовац после победы его команды в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Дубаем» (82:80) отметил высокую организацию турнира в Белграде.

«Прекрасная организация. Прежде всего я рад, что российские команды здесь. В прошлом сезоне мы были в Москве. В общем и целом отличная организация, как я уже сказал. Я очень счастлив видеть знакомые лица, прежде всего из ЦСКА.

Что я могу сказать о российских командах, которые сыграют в финале? Они всегда на высоком уровне, неважно, играют ли они в Евролиге, у них отличные, опытные игроки, прекрасные тренеры, хорошая организация.

Буду ли я болеть за ЦСКА в финале? Меня не будет на арене, но, конечно, я всегда буду их поддерживать», — сказал Давидовац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в финальном матче турнира встретятся столичный ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.