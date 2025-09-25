Скидки
Баскетбол

Форвард «Црвены Звезды» отметил организацию Суперкубка Единой лиги ВТБ в Белграде

Форвард «Црвены Звезды» отметил организацию Суперкубка Единой лиги ВТБ в Белграде
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок ЦСКА, форвард «Црвены Звезды» Деян Давидовац после победы его команды в матче за третье место Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Дубаем» (82:80) отметил высокую организацию турнира в Белграде.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
25 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
82 : 80
Дубай
Дубай
Црвена Звезда: Нвора - 19, Картер - 15, Монеке - 15, Изунду - 8, Кэнэн - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Риверо - 6, Добрич - 4, Давидовац - 2, Миленович, Калинич, Оджелей
Дубай: Кондич - 15, Абасс - 12, Муса - 11, Кабенгеле - 10, Петрушев - 10, Дангубич - 9, Каменьяш - 8, Бэйкон - 5, Аврамович, Препелич, Андерсон, Анджушич

«Прекрасная организация. Прежде всего я рад, что российские команды здесь. В прошлом сезоне мы были в Москве. В общем и целом отличная организация, как я уже сказал. Я очень счастлив видеть знакомые лица, прежде всего из ЦСКА.

Что я могу сказать о российских командах, которые сыграют в финале? Они всегда на высоком уровне, неважно, играют ли они в Евролиге, у них отличные, опытные игроки, прекрасные тренеры, хорошая организация.

Буду ли я болеть за ЦСКА в финале? Меня не будет на арене, но, конечно, я всегда буду их поддерживать», — сказал Давидовац в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, в финальном матче турнира встретятся столичный ЦСКА и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Игра начнётся в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

