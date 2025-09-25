Скидки
Главная Баскетбол Новости

Шестикратный чемпион НБА: не уверен, что Дончич и Йокич доминировали бы в мою эпоху

Комментарии
Комментарии

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен ответил на вопрос, смогли бы нынешние европейские звёзды НБА Лука Дончич и Никола Йокич доминировать в его эпоху.

«Не знаю, смогли бы они доминировать. В 80-е и 90-е мы прессинговали по всей площадке. Смог бы Йокич вывести мяч под таким давлением? Понятия не имею. Конечно, он хорошо видит площадку и пасует. Но не уверен, что ему было бы комфортно выводить мяч из глубины под таким давлением», — приводит слова Пиппена Marca.

Напомним, на прошедшем в этом месяце Евробаскете-2025 ни Йокич, ни Дончич не смогли привести свои сборные к медалям. Сербия Йокича сенсационно вылетела в 1/8 финала от Финляндии, а Словения Дончича — в 1/4 финала от Германии.

