Желько Обрадович рассказал, почему «Партизан» решил подписать Джабари Паркера

Комментарии

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович высказался о новичке команды, экс-форварде «Барселоны» Джабари Паркере.

«У Джабари Паркерa огромные амбиции. Не меньше амбиций и у других наших игроков. Когда я разговаривал с ним, то сказал, что наши цели самые высокие, именно поэтому мы хотели его заполучить.

Он игрок, жаждущий набирать очки, нацеленный на атаку. Прибыл не в идеальном состоянии, не на 100% готов к игре, но это нормально.

Мы будем работать над этим в период подготовки», – приводит слова Обрадовича Basketball Sphere.

Напомним, Паркер официально присоединился к сербской команде в июне после двух лет в составе каталонцев. На его счету в прошлом розыгрыше Евролиги 13,8 очка, четыре подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.

