Баскетбол

Центровой Мо Бамба перейдёт в «Юту», которая отказалась от него в феврале — инсайдер

27-летний центровой Мо Бамба продолжит карьеру в «Юте Джаз». Об этом сообщает инсайдер Майкл Скотто в социальных сетях.

По сведениям источника, стороны достигли договорённости о подписании трудового соглашения.

Примечательно, что 2 февраля 2025 года «Юта» отчислила Бамбу сразу после того, как выменяла его из «Лос-Анджелес Клипперс».

За семь сезонов в НБА Бамба провёл 364 матча за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Филадельфию Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс» и «Нью-Орлеан Пеликанс», набирая в среднем 6,8 очка и делая 5,4 подбора за игру.

Напомним, Мо Бамба был выбран под шестым номером на драфте НБА 2018 года.

Ранее сообщалось, что баскетболиста пробовал заполучить белградский «Партизан». Сам Мо рассматривал вариант продолжения карьеры в Европе. Также Бамба получал предложение на $ 3 млн в год из Китая.

