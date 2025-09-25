Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Эмбиид поступал неправильно в прошлом сезоне». Уиндхорст — о восстановлении игрока

«Эмбиид поступал неправильно в прошлом сезоне». Уиндхорст — о восстановлении игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст ответил на вопрос, когда может вернуться на паркет звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, восстанавливающийся после травмы левого колена, из-за которой был вынужден пропустить остаток сезона-2024/2025 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я знаю, что много внимания будет сосредоточено на том, когда сможет играть Джоэл Эмбиид. И я не уверен, что смогу дать вам ответ завтра или даже в будущем. Эмбиид поступал неправильно в прошлом сезоне. С самого начала тренировочного лагеря он поступал неверно. Он боролся против своего колена», — сказал Уиндхорст в эфире NBA on ESPN.

В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие лишь в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.

Материалы по теме
В «Филадельфии» ответили, восстановится ли Эмбиид к началу тренировочного лагеря
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android