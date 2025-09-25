«Эмбиид поступал неправильно в прошлом сезоне». Уиндхорст — о восстановлении игрока

Известный инсайдер и эксперт Брайан Уиндхорст ответил на вопрос, когда может вернуться на паркет звёздный центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, восстанавливающийся после травмы левого колена, из-за которой был вынужден пропустить остаток сезона-2024/2025 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я знаю, что много внимания будет сосредоточено на том, когда сможет играть Джоэл Эмбиид. И я не уверен, что смогу дать вам ответ завтра или даже в будущем. Эмбиид поступал неправильно в прошлом сезоне. С самого начала тренировочного лагеря он поступал неверно. Он боролся против своего колена», — сказал Уиндхорст в эфире NBA on ESPN.

В прошлом сезоне НБА Эмбиид принял участие лишь в 19 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 4,5 передачи.