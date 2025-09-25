ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит»

В Белграде (Сербия) завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 96:79 и второй год кряду стал победителем турнира.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, на счету которого 26 очков.

Отметим, что ранее сегодня в матче за 3-е место сербская «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» (82:80).

Напомним, нынешний розыгрыш Суперкубка Единой лиги стал первым в истории, прошедшим за пределами России.