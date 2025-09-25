ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит»
В Белграде (Сербия) завершился финальный матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, в котором столичный ЦСКА уверенно обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 96:79 и второй год кряду стал победителем турнира.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Воронцевич, Емченко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий армейцев Мело Тримбл, на счету которого 26 очков.
Отметим, что ранее сегодня в матче за 3-е место сербская «Црвена Звезда» обыграла «Дубай» (82:80).
Напомним, нынешний розыгрыш Суперкубка Единой лиги стал первым в истории, прошедшим за пределами России.
