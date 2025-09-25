Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл признан MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл был признан самым ценным игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ, в финале которого армейцы сегодня, 25 сентября, уверенно одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга (96:79).

В матче с «Зенитом» Тримбл отметился 26 очками, став самым результативным игроком встречи. Также в активе игрока восемь передач. В полуфинальной игре с «Црвеной Звездой» американец записал на свой счёт 19 очков.

ЦСКА выиграл этот турнир в третий раз в своей истории. Помимо москвичей, также в этом соревновании дважды побеждал «Зенит». Иностранные клубы не доходили до финала ни разу.

Напомним, нынешний розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ стал первым в истории, прошедшим за пределами России.