Баскетбол

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл признан MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл признан MVP Суперкубка Единой лиги ВТБ
Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл был признан самым ценным игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ, в финале которого армейцы сегодня, 25 сентября, уверенно одолели «Зенит» из Санкт-Петербурга (96:79).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Воронцевич, Емченко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов

В матче с «Зенитом» Тримбл отметился 26 очками, став самым результативным игроком встречи. Также в активе игрока восемь передач. В полуфинальной игре с «Црвеной Звездой» американец записал на свой счёт 19 очков.

ЦСКА выиграл этот турнир в третий раз в своей истории. Помимо москвичей, также в этом соревновании дважды побеждал «Зенит». Иностранные клубы не доходили до финала ни разу.

Напомним, нынешний розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ стал первым в истории, прошедшим за пределами России.

