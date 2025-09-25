Стала известна символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ
Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку Суперкубка, который завершился этим вечером в Белграде (Сербия). Победителем турнира стал московский ЦСКА, уверенно обыгравший в финале «Зенит» из Санкт-Петербурга (96:79), а в матче за третье место «Црвена Звезда» праздновала победу над «Дубаем» (82:80).
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Земский, Пойтресс, Димитриевич, Воронцевич, Емченко
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов
Суперкубок Единой лиги ВТБ . За 3-е место
25 сентября 2025, четверг. 18:00 МСК
Црвена Звезда
Белград
Окончен
82 : 80
Дубай
Дубай
Црвена Звезда: Нвора - 19, Картер - 15, Монеке - 15, Изунду - 8, Кэнэн - 7, Миллер-Макинтайр - 6, Риверо - 6, Добрич - 4, Давидовац - 2, Миленович, Калинич, Оджелей
Дубай: Кондич - 15, Абасс - 12, Муса - 11, Кабенгеле - 10, Петрушев - 10, Дангубич - 9, Каменьяш - 8, Бэйкон - 5, Аврамович, Препелич, Андерсон, Анджушич
По решению лиги в символическую пятёрку вошли:
Коста Кондич, защитник («Дубай»);
Чима Монеке, форвард («Црвена Звезда»);
Самсон Руженцев, защитник (ЦСКА);
Андрей Воронцевич, форвард («Зенит»);
Ливио Жан-Шарль, центровой (ЦСКА).
Напомним, самым ценным игроком турнира (MVP) был признан разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл.
Нынешний розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ стал первым в истории, прошедшим за пределами России.
