Стала известна символическая пятёрка Суперкубка Единой лиги ВТБ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Единая лига ВТБ представила символическую пятёрку Суперкубка, который завершился этим вечером в Белграде (Сербия). Победителем турнира стал московский ЦСКА, уверенно обыгравший в финале «Зенит» из Санкт-Петербурга (96:79), а в матче за третье место «Црвена Звезда» праздновала победу над «Дубаем» (82:80).

По решению лиги в символическую пятёрку вошли:

Коста Кондич, защитник («Дубай»);

Чима Монеке, форвард («Црвена Звезда»);

Самсон Руженцев, защитник (ЦСКА);

Андрей Воронцевич, форвард («Зенит»);

Ливио Жан-Шарль, центровой (ЦСКА).

Напомним, самым ценным игроком турнира (MVP) был признан разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл.

Нынешний розыгрыш Суперкубка Единой лиги ВТБ стал первым в истории, прошедшим за пределами России.