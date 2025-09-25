«Это что-то вроде дерби». Мело Тримбл — о противостояниях ЦСКА и «Зенита»

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл после победы своей команды в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:79) ответил на вопрос, ожидал ли настолько уверенного перевеса над соперником.

«Это команда, с которой мы в прошлом сезоне играли [в финале] в чемпионате. Теперь вновь встретились в другом турнире. Против них всегда тяжело играть. Это что-то вроде дерби, и я не ожидал, что всё так сложится. Но вы знаете, глядя на то, как мы тренировались и играли в преддверии сезона, такого можно было ожидать, и я надеюсь, что мы сможем сохранить этот настрой в сезоне», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, по итогам турнира Тримбл был признан его самым ценным игроком (MVP). В финальной игре с ЦСКА американец отметился 26 очками.