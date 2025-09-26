Тримбл: в последние пару лет ЦСКА доказывает, что рейтинги не имеют значения

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл после победы своей команды в финальном матче Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:79) ответил на вопрос, сделает ли этот успех армейцев фаворитами предстоящего сезона.

«Я не знаю, потому что, честно говоря, в последние мои годы здесь нас рассматривали не первыми и не вторыми, поэтому что есть, то есть. Мне совершенно без разницы, мы будем играть в баскетбол в этом сезоне, а в апреле, мае и июне мы посмотрим, кто будет номер один. И я считаю, что в последние пару лет мы доказываем, что рейтинги не имеют значения. Мы становимся первыми», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, по итогам турнира Тримбл был признан его самым ценным игроком (MVP). В финальной встрече с ЦСКА американец отметился 26 очками.