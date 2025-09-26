«Лейкерс» продлили контракт с главным тренером Джей Джей Редиком

«Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер Джей Джей Редик продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк в социальных сетях со ссылкой на президента по баскетбольным операциям клуба Роба Пелинку.

Срок, на который стороны продлили контракт, не разглашается. На данный момент Реддик находится на втором году своего четырёхлетнего контракта с клубом, по которому он зарабатывает около $ 8 млн за сезон.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством 41-летнего Редика «Лейкерс» не смогли преодолеть барьер первого раунда плей-офф НБА, проиграв в серии «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4). До своего назначения Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на телевидении.