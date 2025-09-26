Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лейкерс» продлили контракт с главным тренером Джей Джей Редиком

«Лейкерс» продлили контракт с главным тренером Джей Джей Редиком
Комментарии

«Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер Джей Джей Редик продлили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк в социальных сетях со ссылкой на президента по баскетбольным операциям клуба Роба Пелинку.

Срок, на который стороны продлили контракт, не разглашается. На данный момент Реддик находится на втором году своего четырёхлетнего контракта с клубом, по которому он зарабатывает около $ 8 млн за сезон.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством 41-летнего Редика «Лейкерс» не смогли преодолеть барьер первого раунда плей-офф НБА, проиграв в серии «Миннесоте Тимбервулвз» (1-4). До своего назначения Редик работал в качестве баскетбольного эксперта на телевидении.

Материалы по теме
Бронни Джеймс — игрок ротации «Лейкерс»? Оцениваем перспективы на сезон-2025/2026
Бронни Джеймс — игрок ротации «Лейкерс»? Оцениваем перспективы на сезон-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android