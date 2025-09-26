«Не могу озвучивать публично». Разыгрывающий ЦСКА Тримбл — на вопрос о слабости «Зенита»

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл после победы в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:79) ответил на вопрос об игре клуба из Санкт-Петербурга.

— Как вы думаете, в чём сегодня была главная слабость «Зенита» и как это повлияло на их игру?

— Главная слабость… не уверен. У них хорошая команда, понимаете, я не могу это озвучивать публично. Честно говоря, думаю, что это то, что должно оставаться внутри команды на долгую перспективу. Однако у них сильный состав, мы знаем, что они прибавят, но и мы тоже. Так что надо смотреть по ходу сезона, как всё будет развиваться, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, по итогам турнира Тримбл был признан его самым ценным игроком (MVP). В финальной игре с ЦСКА американец отметился 26 очками.