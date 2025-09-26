Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Не могу озвучивать публично». Разыгрывающий ЦСКА Тримбл — на вопрос о слабости «Зенита»

Аудио-версия:
Комментарии

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл после победы в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:79) ответил на вопрос об игре клуба из Санкт-Петербурга.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

— Как вы думаете, в чём сегодня была главная слабость «Зенита» и как это повлияло на их игру?
— Главная слабость… не уверен. У них хорошая команда, понимаете, я не могу это озвучивать публично. Честно говоря, думаю, что это то, что должно оставаться внутри команды на долгую перспективу. Однако у них сильный состав, мы знаем, что они прибавят, но и мы тоже. Так что надо смотреть по ходу сезона, как всё будет развиваться, — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, по итогам турнира Тримбл был признан его самым ценным игроком (MVP). В финальной игре с ЦСКА американец отметился 26 очками.

