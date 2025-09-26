Тримбл: все увидели результат и должны знать, что их ждёт, когда будут играть против ЦСКА
Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ над «Зенитом» (96:79).
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов
«По сути, мы задали тон, показали, как будем действовать дальше. Я знаю, что все в ВТБ-лиге наблюдают за этим. Это для всех — от верхушки до дна таблицы, для любой команды, с которой мы будем играть. Все увидели результат и должны знать, что их ждёт, когда будут играть против ЦСКА», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.
По итогам турнира Мело Тримбл был признан самым ценным игроком (MVP). В финальной встрече он набрал 26 очков.
