Тримбл: все увидели результат и должны знать, что их ждёт, когда будут играть против ЦСКА

Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ над «Зенитом» (96:79).

«По сути, мы задали тон, показали, как будем действовать дальше. Я знаю, что все в ВТБ-лиге наблюдают за этим. Это для всех — от верхушки до дна таблицы, для любой команды, с которой мы будем играть. Все увидели результат и должны знать, что их ждёт, когда будут играть против ЦСКА», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

По итогам турнира Мело Тримбл был признан самым ценным игроком (MVP). В финальной встрече он набрал 26 очков.