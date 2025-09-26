Скидки
Владимир Гомельский объяснил секрет прыжка Майкла Джордана

Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, в чём заключался секрет прыжка легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана. Гомельский отметил, что прославленный спортсмен не обладал самым высоким прыжком, но умел набирать высоту быстрее соперников и дольше держаться в воздухе.

«В основном это качество от природы. Джордан не был самым высокопрыгучим игроком в НБА. Но много работал над развитием своих качеств. И добился того, что быстрее всех набирал высоту и мог на этой высоте «зависать», дожидаясь, когда соперник начнет опускаться», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

