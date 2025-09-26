Скидки
В НБА предположили, где окажется Леброн Джеймс на старте сезона-2026/2027

Менеджеры, скауты и тренеры команд Национальной баскетбольной ассоциации приняли участие в опросе ESPN, где у них поинтересовались о будущем лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса на старте сезона-2026/2027. В результате опрошенные разделились во мнениях о том, где окажется спортсмен.

Семеро респондентов допустили, что Джеймс останется в «Лейкерс», пятеро — что завершит карьеру, четверо предположили, что Леброн перейдёт в «Кливленд Кавальерс», двое высказали мнение, что ветеран перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз», по одному — в «Даллас Маверикс» и «Майами Хит».

В Китае молодая пара обручилась в присутствии Леброна Джеймса:

