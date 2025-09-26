Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Это было захватывающе». Звезда ЦСКА Тримбл — об игре против команд Евролиги

Комментарии

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл после победы в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:79) ответил на вопрос, вдохновляет ли его возможность играть против команд Евролиги на этом турнире.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

«Это было захватывающе. Хотелось бы, чтобы больше болельщиков «Црвены Звезды» находилось на трибунах, чтобы прочувствовать атмосферу. Я понимаю, что это предсезонка, но думаю, это была хорошая практика для нас. Мы также играли против «Дубая» на прошлой неделе в Дубае, против «Бешикташа». Думаю, у нас получилась очень хорошая предсезонка, все игры оказались полезными», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

По итогам турнира Тримбл был признан его самым ценным игроком (MVP). В финальной встрече с ЦСКА американский баскетболист набрал 26 очков.

