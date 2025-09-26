«Это было захватывающе». Звезда ЦСКА Тримбл — об игре против команд Евролиги

Американский разыгрывающий столичного ЦСКА Мело Тримбл после победы в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (96:79) ответил на вопрос, вдохновляет ли его возможность играть против команд Евролиги на этом турнире.

«Это было захватывающе. Хотелось бы, чтобы больше болельщиков «Црвены Звезды» находилось на трибунах, чтобы прочувствовать атмосферу. Я понимаю, что это предсезонка, но думаю, это была хорошая практика для нас. Мы также играли против «Дубая» на прошлой неделе в Дубае, против «Бешикташа». Думаю, у нас получилась очень хорошая предсезонка, все игры оказались полезными», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

По итогам турнира Тримбл был признан его самым ценным игроком (MVP). В финальной встрече с ЦСКА американский баскетболист набрал 26 очков.