Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможном приглашении ЦСКА в проект НБА в Европе

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу возможного приглашения московского ЦСКА в европейский проект Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По мнению специалиста, оценивать такие перспективы пока преждевременно.

«Когда НБА запустит на практике свой проект в Европе (приблизительно 2028 год), какое количество существующих европейских клубов в этот проект будут приглашены, а какое количество клубов будут создаваться заново, каковы будут доходы клубов от участия, продажи билетов и телетрансляций – вопросы на которые нет ответов», – написал Гомельский на своём официальном сайте.

Егор Дёмин протестировал очки Apple и 3D камеры в офисе НБА:

