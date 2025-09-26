Главный тренер «Бруклина» Фернандес высказался о состоянии травмированного Егора Дёмина

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес высказался по поводу травмы 19-летнего разыгрывающего Егора Дёмина, который сейчас не может полноценно тренироваться с «Бруклином» из-за разрыва подошвенной фасции, полученного во время прошлой Летней лиги НБА.

«Они [игроки] действуют по всем правилам и делают всё необходимое, чтобы не затягивать этот вопрос. Он [Егор Дёмин] отлично справляется со своей задачей, и мы рассчитываем увидеть его в строю скорее, чем позже. В ближайшее время мы сообщим более точные сроки», — приводит слова Фернандеса NetsDaily.

«Бруклин» показал бэкстейдж съёмок промо с Егором Дёминым: