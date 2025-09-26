Скидки
«Лейкерс» не предложили 40-летнему Леброну Джеймсу продления контракта — источник

«Лейкерс» не предложили 40-летнему Леброну Джеймсу продления контракта — источник
Комментарии

Североамериканский спортивный сайт Bleacher Report проанализировал ситуацию с контрактом звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса и «Лос-Анджелес Лейкерс». По её итогам 40-летний баскетболист решил воспользоваться опцией продления соглашения на сезон-2025/2026.

«Сезон-2025/2026 станет первым за всю 23-летнюю карьеру Леброна, когда он будет играть на истекающем контракте. Учитывая, что именно Леброн фактически создал современные правила ведения переговоров и умения использовать свою позицию для получения выгодных условий, возникает вопрос: действительно ли он сам планировал войти в этот сезон без продления соглашения?

«Он явно хотел получить продление, и также очевидно, что «Лейкерс» не были готовы ему его предложить», — поделился источник, знакомый с ситуацией вокруг Леброна и клуба. — «Именно на это он и отреагировал».

Большинство в лиге считают, что Леброн рассчитывал подписать продление по схеме «1+1» — то есть ещё один гарантированный год и опция игрока на следующий сезон. Однако, по данным нескольких источников, «Лейкерс» вообще не сделали ему никакого предложения о новом контракте», — сказано в статье.

