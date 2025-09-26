Кущенко подвёл итоги Суперкубка Единой лиги, выделив главное достижение турнира

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги Суперкубка, по итогам которого московский ЦСКА обыграл в финале санкт-петербургский «Зенит» со счётом 96:79 и стал трёхкратным обладателем трофея.

«Финальный матч был без интриги, но турнир удался. У «Зенита» накануне был очень тяжёлый матч с «Дубаем», две игры подряд, новый тренер, потеря [Сергея] Карасёва.

У ЦСКА же было больше сил, и команда сыграна, в этом причина. Но главное — Суперкубок показал уровень Единой лиги, уровень наших команд. И мы получили много лестных слов за организацию матча», — приводит слова Кущенко ТАСС.