Кущенко подвёл итоги Суперкубка Единой лиги, выделив главное достижение турнира
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги Суперкубка, по итогам которого московский ЦСКА обыграл в финале санкт-петербургский «Зенит» со счётом 96:79 и стал трёхкратным обладателем трофея.
Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов
«Финальный матч был без интриги, но турнир удался. У «Зенита» накануне был очень тяжёлый матч с «Дубаем», две игры подряд, новый тренер, потеря [Сергея] Карасёва.
У ЦСКА же было больше сил, и команда сыграна, в этом причина. Но главное — Суперкубок показал уровень Единой лиги, уровень наших команд. И мы получили много лестных слов за организацию матча», — приводит слова Кущенко ТАСС.
