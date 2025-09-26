Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кущенко подвёл итоги Суперкубка Единой лиги, выделив главное достижение турнира

Кущенко подвёл итоги Суперкубка Единой лиги, выделив главное достижение турнира
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко подвёл итоги Суперкубка, по итогам которого московский ЦСКА обыграл в финале санкт-петербургский «Зенит» со счётом 96:79 и стал трёхкратным обладателем трофея.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

«Финальный матч был без интриги, но турнир удался. У «Зенита» накануне был очень тяжёлый матч с «Дубаем», две игры подряд, новый тренер, потеря [Сергея] Карасёва.

У ЦСКА же было больше сил, и команда сыграна, в этом причина. Но главное — Суперкубок показал уровень Единой лиги, уровень наших команд. И мы получили много лестных слов за организацию матча», — приводит слова Кущенко ТАСС.

Сейчас читают:
ЦСКА — обладатель Суперкубка Единой лиги! «Зенит» не справился с мощными армейцами
ЦСКА — обладатель Суперкубка Единой лиги! «Зенит» не справился с мощными армейцами
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android