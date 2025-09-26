Скидки
«В лиге умные люди сидят — они справятся». Ватутин — о будущем Суперкубка Единой лиги

«В лиге умные люди сидят — они справятся». Ватутин — о будущем Суперкубка Единой лиги
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал Суперкубок Единой лиги ВТБ, по итогам которого его команда завоевала третий трофей в истории турнира. Кроме того, Ватутин отметил, что российские клубы — ЦСКА и «Зенит» — показали высокий уровень в играх против команд из Евролиги.

«Мы показали свой уровень — оба наших клуба против команд Евролиги смотрелись хорошо.

Лига показала свой — вывести Суперкубок в другую страну было непросто. Но уровень баскетбола показал, что решение было правильным. Теперь лиге надо решить, продолжать это или нет, но там умные люди сидят — они справятся. А мы в этом поможем», — цитирует Ватутина ТАСС.

