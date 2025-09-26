ЦСКА выиграл Суперкубок ЕЛ, Бускетс объявил о завершении карьеры. Главное к утру
Столичный ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 96:79, Экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сделал заявление о завершении карьеры, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине со счётом 6:7, 3:6. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит».
- Экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сделал заявление о завершении карьеры.
- Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине.
- «Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» в матче чемпионата Испании.
- Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вылетели из парного турнира в Пекине в 1-м круге.
- Полина Кудерметова проиграла Софье Кенин во втором круге «тысячника» в Пекине.
- Камилла Рахимова с «баранкой» уступила Кори Гауфф во втором круге «тысячника» в Пекине.
- Стало известно, почему ФИФА, вероятно, не поддержит возможное отстранение Израиля от УЕФА.
- Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил яркий гол Колосову после сольного прохода.
- Ассистентский дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» оформить победный камбэк с «Ютой».
