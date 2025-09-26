ЦСКА выиграл Суперкубок ЕЛ, Бускетс объявил о завершении карьеры. Главное к утру

Столичный ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 96:79, Экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сделал заявление о завершении карьеры, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине со счётом 6:7, 3:6. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».