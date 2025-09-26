Скидки
26 сентября главные новости спорта, футбол, предсезонка НХЛ, баскетбол, Суперкубок Единой лиги ВТБ, теннис, Ла Лига, ФИФА

ЦСКА выиграл Суперкубок ЕЛ, Бускетс объявил о завершении карьеры. Главное к утру
Столичный ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит» из Санкт-Петербурга со счётом 96:79, Экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сделал заявление о завершении карьеры, российский теннисист Андрей Рублёв проиграл итальянцу Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине со счётом 6:7, 3:6. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. ЦСКА второй год подряд стал обладателем Суперкубка Единой лиги, разгромив в финале «Зенит».
  2. Экс-игрок «Барселоны» Серхио Бускетс сделал заявление о завершении карьеры.
  3. Андрей Рублёв проиграл Флавио Коболли в первом круге турнира в Пекине.
  4. «Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» в матче чемпионата Испании.
  5. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вылетели из парного турнира в Пекине в 1-м круге.
  6. Полина Кудерметова проиграла Софье Кенин во втором круге «тысячника» в Пекине.
  7. Камилла Рахимова с «баранкой» уступила Кори Гауфф во втором круге «тысячника» в Пекине.
  8. Стало известно, почему ФИФА, вероятно, не поддержит возможное отстранение Израиля от УЕФА.
  9. Форвард «Вашингтона» Мирошниченко забил яркий гол Колосову после сольного прохода.
  10. Ассистентский дубль Ивана Барбашёва помог «Вегасу» оформить победный камбэк с «Ютой».
