«Не вызывала сомнений». Гомельский — о победе ЦСКА над «Зенитом» в финале Суперкубка ЕЛ

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» со счётом 96:79 в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

«Победа армейцев над «Зенитом» в финальном матче Суперкубка Единой лиги, пожалуй, уже к середине второй четверти не вызывала сомнений. Лишь в первые минуты матча ЦСКА немного уступал в счёте. А затем хорошее движение мяча, отличная борьба за отскочившие мячи под своим щитом и высокий процент попадания с дальних дистанций позволили ЦСКА не только выйти вперёд, но и постоянно наращивать своё преимущество в счёте.

Я считаю, что основной причиной победы ЦСКА стали не только высокие проценты реализации и хорошая сыгранность линий в команде, но ещё и то, что «Зенит», как и в своём полуфинальном матче с «Дубаем», так и в финальном матче, как-то очень странно играл в защите, и это несмотря на то что есть игроки, которые защищаются хорошо, и Жбанов, и Пойтресс, и Емченко с Щербенёвым — все очень неплохо играют в защите. И тем не менее командную защиту против нападения ЦСКА «Зенит» выстроить не сумел, есть над чем работать тренеру Секуличу.

Я думаю, что Пистиолис как тренер ЦСКА должен быть доволен тем состоянием команды перед началом сложного и длинного сезона, которое игроки ему показали. Ну и, конечно, оба тренера успели в финальном матче немного поэкспериментировать, дать поиграть тем, кто не принимал участия в первой встрече и вообще не имел достаточное количество игровых минут, они проявили себя по-разному. Но мне кажется, что у ЦСКА на данный момент скамейка не просто длиннее, она качественнее, чем у «Зенита», и это вселяет определённый оптимизм перед началом сезона. Поздравляю армейцев, тренеров, игроков, менеджмент и нас, болельщиков с уверенной победой», — рассказал Гомельский в своём телеграм-канале.