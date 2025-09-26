Скидки
«Не вызывала сомнений». Гомельский — о победе ЦСКА над «Зенитом» в финале Суперкубка ЕЛ

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» со счётом 96:79 в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

«Победа армейцев над «Зенитом» в финальном матче Суперкубка Единой лиги, пожалуй, уже к середине второй четверти не вызывала сомнений. Лишь в первые минуты матча ЦСКА немного уступал в счёте. А затем хорошее движение мяча, отличная борьба за отскочившие мячи под своим щитом и высокий процент попадания с дальних дистанций позволили ЦСКА не только выйти вперёд, но и постоянно наращивать своё преимущество в счёте.

Я считаю, что основной причиной победы ЦСКА стали не только высокие проценты реализации и хорошая сыгранность линий в команде, но ещё и то, что «Зенит», как и в своём полуфинальном матче с «Дубаем», так и в финальном матче, как-то очень странно играл в защите, и это несмотря на то что есть игроки, которые защищаются хорошо, и Жбанов, и Пойтресс, и Емченко с Щербенёвым — все очень неплохо играют в защите. И тем не менее командную защиту против нападения ЦСКА «Зенит» выстроить не сумел, есть над чем работать тренеру Секуличу.

Я думаю, что Пистиолис как тренер ЦСКА должен быть доволен тем состоянием команды перед началом сложного и длинного сезона, которое игроки ему показали. Ну и, конечно, оба тренера успели в финальном матче немного поэкспериментировать, дать поиграть тем, кто не принимал участия в первой встрече и вообще не имел достаточное количество игровых минут, они проявили себя по-разному. Но мне кажется, что у ЦСКА на данный момент скамейка не просто длиннее, она качественнее, чем у «Зенита», и это вселяет определённый оптимизм перед началом сезона. Поздравляю армейцев, тренеров, игроков, менеджмент и нас, болельщиков с уверенной победой», — рассказал Гомельский в своём телеграм-канале.

