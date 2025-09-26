Скидки
Баскетбол

Лучший молодой игрок Евробаскета-2025 и звезда сборной Финляндии может переехать в Европу

Лучший молодой игрок Евробаскета-2025 и звезда сборной Финляндии может переехать в Европу
Комментарии

18-летняя звезда сборной Финляндии форвард Микка Мууринен может продолжить карьеру в Европе, об этом сообщил агент баскетболиста Тедди Арчер.

Мууринен участвует в программе Arizona Compass Prep в США, проходя обучение в колледже. Однако, по словам Арчера, молодой форвард готов рассмотреть варианты продолжения карьеры в Европе, Австралии и других странах.

«Опыт, полученный на Евробаскете этим летом, повлиял на Микку. Ему понравилось быть в окружении профессионалов и заниматься баскетболом 24 часа в сутки семь дней в неделю. Он хочет есть, дышать и спать этим, как он делал это летом. Сейчас он ищет лучшую возможность для занятий баскетболом», — приводит слова Арчера Basket News со ссылкой на журналиста Джонатана Гивони.

На Евробаскете 2025 года Мууринен сыграл восемь матчей, в которых набирал в среднем 6,6 очка за игру и делал 1,9 подбора, проводя на площадке чуть больше 11 минут за встречу.

Комментарии
