Ухов: когда выбегали на игру с «Црвеной», слышали забытый, но знакомый гул болельщиков

Защитник баскетбольного ЦСКА Иван Ухов высказался об атмосфере Суперкубка Единой лиги ВТБ и болельщиках в Сербии.

«Црвена» — команда хорошего уровня, уровня Евролиги. Они, конечно, не хотели уступать, как и мы. В третьей четверти тяжёлый момент, но такое случается. В этот момент нужно устоять. У тебя не идут броски, плохие свистки судей выбивают из колеи, начинаешь думать не о том, не об игре. Вот это, наверное, с нами и произошло. Но очень рады, что смогли перебороть этот момент и вернуться на свою волну, на которой были в начале матча.

Когда мы только выбегали, слышали этот немного уже забытый, но такой знакомый гул сербских болельщиков, и это… было приятно. Классно очутиться в боевых условиях, где трибуны вот так болеют не за тебя. Противостоять их давлению — это тоже часть игры», — приводит слова Ухова «Российская газета».