Франк Нтиликина — игрок «Олимпиакоса»

27-летний французский профессиональный баскетболист Франк Нтиликина, выступающий на позиции разыгрывающего защитника, стал игроком «Олимпиакоса», о чём сообщила пресс-служба греческого клуба. Контракт французского защитника с «Олимпиакосом» рассчитан на два года.

Франк был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года в первом раунде под общим восьмым номером «Нью-Йорк Никс».

В североамериканской лиге Нтиликина выступал до 2024 года, приняв участие в играх «Никс», «Даллас Маверикс» и «Шарлотт Хорнетс». Затем переехал в Европу и выступал за сербский «Партизан», набирая в среднем семь очков, делал две передачи и 1,7 подбора в Евролиге.