Баскетбол

«Были проблемы». Йовица Арсич — о предсезонной подготовке «Енисея» к Единой лиге

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич поделился результатами предсезонной подготовки команды к регулярному чемпионату Единой лиги ВТБ, отметив, что в межсезонье команде помешало много травм игроков.

«Предсезонка прошла не по плану, потому что были проблемы с комплектацией состава — мы не подписали всех игроков, которые нам нравились. Второй проблемой стали травмы. У нас выбыло четыре игрока во время товарищеских игр в Сербии. Не могу сказать, что мы на 100% готовы, но сейчас команда снова в хорошем состоянии.

Конечно, сперва будет тяжело входить в сезон, потому что много игроков без опыта игры в Единой лиге, с другой стороны — у каждого есть желание и хорошая энергия. Я уверен, что с каждым новым месяцем команда будет всё лучше и лучше», — сказал Йовица Арсич в видео, опубликованном пресс-службой «Енисея».

