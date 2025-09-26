Скидки
Гомельский: надеюсь, у «Зенита» в сезоне произойдёт качественный скачок в игре в обороне

Гомельский: надеюсь, у «Зенита» в сезоне произойдёт качественный скачок в игре в обороне
Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об игре «Зенита» в обороне после поражения в финале Суперкубка Единой лиги ВТБ с ЦСКА (79:96).

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

— С такой защитой «Зенит» уверенно выпадает из числа соперников ЦСКА за золотые медали, вам так не кажется?
— Мне кажется, что спешить с выводами рано. Секулич работает с «Зенитом» всего две недели. Он специалист высокого уровня. Умеет ставить эффективные защиты, что доказал и со сборной Словении, и с «Локомотивом-Кубань». Нужно время для того, чтобы наиграть защитные взаимодействия команды, помочь новичкам команды быстрее разобраться в подстраховках.

Это не быстрый процесс. Кроме того, будет необходимо подтянуть физическую готовность ряда игроков. Надеюсь, что у «Зенита» по ходу сезона произойдёт качественный скачок в игре в обороне, — написал Гомельский на своём портале.

