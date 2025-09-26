Скидки
Баскетбол

Корстин — о «Зените» и ЦСКА в Суперкубке ЕЛ: играли так, будто продолжили финальную серию

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о Суперкубке лиги, который прошёл в Сербии.

«Турнир прошёл на очень высоком уровне, хорошую организацию отметили все наши коллеги. Мы внесли свою вишенку на торте, преобразили арену в Белграде. У нас большой опыт организации подобных мероприятий: обустроили партер, вход. Поделились своим опытом организации мероприятий с сербскими коллегами, они, в свою очередь, сильно помогли нам.

Сделали очень интересное спортивное событие, показали высокий уровень Единой лиги как в организационном, так и в спортивном плане. Две команды нашего чемпионата обыграли две команды Евролиги, финал был русским. ЦСКА выглядит очень сплочённой и слаженной командой, заметно, что коллектив не меняется уже много лет. Играли так, будто это продолжение финальной серии с «Зенитом». У петербуржцев же больше половины команды новички, новый тренер — им нужно время сыграться и почувствовать командную «химию», — приводит слова Корстин «Матч ТВ».

