Сергей Кущенко назвал причину разгрома «Зенита» в финале Суперкубка Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался после финала Суперкубка, по итогам которого московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 96:79.

«Не хватило интриги в финальном матче, но этому есть объяснение. У них был более «лайтовый» финал, они раньше закончили. «Црвену» обыграли с большим преимуществом, лидеры отдыхали и сохранили энергию. ЦСКА очень сильно разобрал «Зенит», их игру против «Дубая», оказывали больше давления на первых номеров. Все схемы рушились у петербуржцев, а у ЦСКА получился феноменальный процент реализации из‑за дуги.

Задачей Суперкубка было сравнить уровень наших команд и команд Евролиги. Удалось, возможно. «Црвена» и «Дубай» находятся не в оптимальных кондициях, но сравнить было можно. В матче сербов и армейцев были отрезки с большой энергией, контактом, баскетбол был очень качественным. Шикарный и второй полуфинал получился, где «Зенит» отыграл больше 20 очков у «Дубая». Может, поэтому их и эмоционально не хватило на финал.

Ещё одной задачей было показать нашу культуру проведения матчей: украшения, работа со зрителем, «шарики‑фонарики», как мы это называем. Отзывы очень хорошие, нам удалось это реализовать. Из минусов — зрители. На местной команде зал был очень хороший, на других матчах уже не всё было так хорошо. Всё это будем анализировать, чтобы в будущем сделать ещё лучше», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».