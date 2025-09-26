Скидки
Главная Баскетбол Новости

Сергей Кущенко назвал причину разгрома «Зенита» в финале Суперкубка Единой лиги

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался после финала Суперкубка, по итогам которого московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 96:79.

Суперкубок Единой лиги ВТБ . Финал
25 сентября 2025, четверг. 21:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
79 : 96
ЦСКА
Москва
Зенит: Жбанов - 17, Щербенев - 12, Мартюк - 11, Воронцевич - 11, Фрейзер - 7, Димитриевич - 7, Роберсон - 4, Рэндольф - 4, Пойтресс - 3, Емченко - 3, Узинский, Земский
ЦСКА: Тримбл - 26, Руженцев - 20, Жан-Шарль - 16, Уэйр - 9, Ухов - 8, Кливленд - 6, Джекири - 6, Астапкович - 3, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов, Антонов

«Не хватило интриги в финальном матче, но этому есть объяснение. У них был более «лайтовый» финал, они раньше закончили. «Црвену» обыграли с большим преимуществом, лидеры отдыхали и сохранили энергию. ЦСКА очень сильно разобрал «Зенит», их игру против «Дубая», оказывали больше давления на первых номеров. Все схемы рушились у петербуржцев, а у ЦСКА получился феноменальный процент реализации из‑за дуги.

Задачей Суперкубка было сравнить уровень наших команд и команд Евролиги. Удалось, возможно. «Црвена» и «Дубай» находятся не в оптимальных кондициях, но сравнить было можно. В матче сербов и армейцев были отрезки с большой энергией, контактом, баскетбол был очень качественным. Шикарный и второй полуфинал получился, где «Зенит» отыграл больше 20 очков у «Дубая». Может, поэтому их и эмоционально не хватило на финал.

Ещё одной задачей было показать нашу культуру проведения матчей: украшения, работа со зрителем, «шарики‑фонарики», как мы это называем. Отзывы очень хорошие, нам удалось это реализовать. Из минусов — зрители. На местной команде зал был очень хороший, на других матчах уже не всё было так хорошо. Всё это будем анализировать, чтобы в будущем сделать ещё лучше», — приводит слова Кущенко «Матч ТВ».

