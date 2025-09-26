Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Астапкович: если бы ЦСКА и «Зенит» играли в Евролиге — участвовали бы в плей-офф

Астапкович: если бы ЦСКА и «Зенит» играли в Евролиге — участвовали бы в плей-офф
Комментарии

31-летний лёгкий форвард ЦСКА Антон Астапкович оценил уровень армейцев и «Зенита» после Суперкубка Единой лиги ВТБ в сравнении с клубами Евролиги.

«Зенит» и «Црвена»? Две классные команды, со своим набором игроков и комбинаций. Думаю, «Зенит» ещё не раскрывал все свои козыри перед сезоном. Естественно, могу только хорошее сказать об этих двух командах. «Црвена» — участник плей‑офф Евролиги. Если бы мы сейчас участвовали, были бы там же, как и «Зенит».

Нам было проще играть за счёт того, что мы несколько сезонов выступаем практически одним и тем же составом. Костяк сформирован, в какой‑то степени это наше преимущество. Знаем слабые и сильные стороны друг друга, подстраховываем», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

Материалы по теме
5 главных выводов после Суперкубка Единой лиги — 2025
5 главных выводов после Суперкубка Единой лиги — 2025
Материалы по теме
Корстин — о «Зените» и ЦСКА в Суперкубке ЕЛ: играли так, будто продолжили финальную серию
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android