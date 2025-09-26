Астапкович: если бы ЦСКА и «Зенит» играли в Евролиге — участвовали бы в плей-офф

31-летний лёгкий форвард ЦСКА Антон Астапкович оценил уровень армейцев и «Зенита» после Суперкубка Единой лиги ВТБ в сравнении с клубами Евролиги.

«Зенит» и «Црвена»? Две классные команды, со своим набором игроков и комбинаций. Думаю, «Зенит» ещё не раскрывал все свои козыри перед сезоном. Естественно, могу только хорошее сказать об этих двух командах. «Црвена» — участник плей‑офф Евролиги. Если бы мы сейчас участвовали, были бы там же, как и «Зенит».

Нам было проще играть за счёт того, что мы несколько сезонов выступаем практически одним и тем же составом. Костяк сформирован, в какой‑то степени это наше преимущество. Знаем слабые и сильные стороны друг друга, подстраховываем», — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».