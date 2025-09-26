Стал известен клуб Евролиги, претендующий на подписание 18-летней звезды сборной Финляндии

18-летняя звезда сборной Финляндии форвард Миикка Мууринен станет игроком белградского «Партизана», сообщает финское издание Ilta-Sanomat.

Ранее агент баскетболиста Тедди Арчер сообщил, что его клиент покинет американский колледж Arizona Compass Prep, так как после прошедшего чемпионата Европы 2025 года, где Мууринен был признан лучшим молодым игроком турнира, финский форвард обрёл желание продолжить карьеру в профессиональном клубе. Также представитель игрока отметил, что Мииккой интересуются клубы из Европы.

На Евробаскете 2025 года Мууринен сыграл восемь матчей, в которых набирал в среднем 6,6 очка за игру и делал 1,9 подбора, проводя на площадке чуть больше 11 минут за встречу.

«Партизан» проведёт первый матч в новом сезоне Евролиги на выезде, 30 сентября сербская команда встретится с «Дубаем».