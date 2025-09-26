Мать Миикки Мууринена отреагировала на слухи о возвращении 18-летнего финна в Европу

Йенни Лааксонен, мать 18-летнего форварда сборной Финляндии Миикки Мууринена, отреагировала на информацию, что её сын продолжит карьеру в Европе, отметив, что ему нравится стиль игры в Сербии и Греции.

«Давайте посмотрим, когда завершатся переговоры и всё будет подписано. Я лишь могу сказать, что Миикка с раннего детства восхищался тем стилем игры, что присущ, например, сербским командам или «Панатинаикосу». Такой, более интенсивной игрой», — приводит слова Лааксонен Basket News.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мууринен продолжит карьеру в сербском «Партизане», выступающем в Евролиге. Финский баскетболист покинет студенческую программу в США.