Дочь Денниса Родмана показала именную обложку EA Sports FC 26

Дочь Денниса Родмана показала именную обложку EA Sports FC 26
Нападающая «Вашингтон Спирит» и сборной США, дочь чемпиона НБА Денниса Родмана Тринити Родман в социальных сетях показала индивидуальную обложку коробки для диска с новой игры EA Sports FC 26, в которой появится сама футболистка с отсканированной внешностью.

Фото: Из личного архива Тринити Родмана

«Сейчас такое время года 🤩 Большое спасибо, EA Sports, за мою индивидуальную копию FC26, не могу дождаться, когда начну играть», — подписала изображения с диском Родман.

Фото: Из личного архива Тринити Родмана

Тринити — одна из главных звёзд в Национальной женской футбольной лиге (NWSL). Выступает также за сборную США. После 21 тура команда Родман «Вашингтон Спирит» занимает второе место в чемпионате — 37 очков. У лидера сезона «КС Каррент» — 53.

Фото: Из личного архива Тринити Родмана

